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Верещук закликала російських колонізаторів тікати з Криму

За її словами, колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству. 

Верещук закликала російських колонізаторів тікати з Криму
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

Російським колонізаторам краще покинути Крим добровільно, доки залишається така можливість.

Про це заявила віцепрем’єр Ірина Верещук, інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

За словами Верещук, одним із першочергових завдань для української влади після деокупації Криму буде вирішення долі колонізаторів та колаборантів. 

Як зазначили у Мінреінтеграції, колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству. 

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", – наголосила Верещук.

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Нагадаємо, що начальниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що в окупованому Криму російські військові вже думають над різними варіантами втечі з півострова.

Як розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, кримінальну відповідальність після звільнення Криму від росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційні адміністрації. 

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