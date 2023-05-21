Росіяни обстріляли село Козацьке на Херсонщині, загинув чоловік

LB.ua в Google News

Російські окупанти обстріляли село Козацьке Бериславського району у Херсонській області.

Про це у Телеграм повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники вночі вдарили керованими авіабомбами по Станіславу на Херсонщині.

За минулу добу, 20 травня, російська армія здійснила 63 обстріли Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей.