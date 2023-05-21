Військові евакуювали з Бахмута десятьох людей

Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами.

Евакуаційна група поліції “Білий Янгол” та українські військові під вогнем російських військ евакуювали з Бахмута десятьох людей, зокрема дитину.

Про це у Телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

“Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці”, - йдеться в повідомленні.

Дорогою дитину дуже вразило побачене, адже росіяни перетворили Бахмут на руїни.

"Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти”, - розповів батько Аліни.

Нагадаємо, що поліцейські з військовослужбовцями спланували операцію з порятунку 9-річного хлопчика з села Хромове у Бахмутській громаді Донецької області.