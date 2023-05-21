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Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, - Сунак

Сполучене Королівство розпочне підготовку українських пілотів цього літа.

Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив на підтримці його країною захисту України від Росії.

Про це Сунак заявив у своєму виступі в неділю, 21 травня на саміті в Хіросімі, повідомляє CNN.

Він нагадав попередню заяву про те, що Сполучене Королівство розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 "цього літа", щоб "підтримати військово-повітряні сили України тим, що їм потрібно в майбутньому".

Сунак також привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на саміті, зокрема, підтримку США "міжнародної коаліції" країн для надання Україні винищувачів.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що їхня безпека – це наша безпека. Україна повинна не тільки виграти війну, але й досягти справедливого і тривалого миру", – заявив прем’єр Британії.

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Нагадаємо, що 20 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

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