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Сунак у Хіросімі привітав Зеленського з F-16: "Ти це зробив"

Український лідер подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів. 

Сунак у Хіросімі привітав Зеленського з F-16: "Ти це зробив"
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

Зеленський, серед іншого, подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів. 

“Радий тебе бачити. Ти це зробив”, − сказав Сунак Зеленському після привітань, повідомляє The Guardian.

“Обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час перемовин у Великій Британії, які відбулися 14 травня. Поспілкувалися про розвиток двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією та скоординували наші позиції напередодні участі в саміті “Групи семи””, − йдеться також у повідомленні президента.

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Нагадаємо, голови урядів Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів

Детальніше про літаки для України читайте у матеріалі LB.ua "Авіаційна коаліція, підтримка вступу в ЄС, важливий механізм для НАТО. Чим завершився євротур президента Зеленського".

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