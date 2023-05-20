Знайдений у Польщі “ніс” російської ракети виявився бетонним, − помічник Дуди

Помічник президента Польщі Анджея Дуди заявив, що об’єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі минулого року і який знайшли у квітні, був ракетою російського виробництва.

Про це пише The Guardian з посиланням на Associated Press.

Павел Шрот заявив в ефірі Radio RMF FM, що знайшли ніс ракети і що він був “особливим”, оскільки виявився бетонним. Елемент ракети досліджували експерти.

За словами Шрота, це була “російська технологія”, яка, найімовірніше, мала на меті зробити важчою носову частину ракети та збити з пантелику системи протиповітряної оборони України. Він додав, що у носовій частині ракети не було вибухівки.

Нагадаємо, у квітні у Польщі в околицях міста Замостя, що приблизно в 15 км від Бигдоща, виявили уламки "військового обʼєкту". Згодом розглядалася версія, що ракета може належати армії Польщі.

Торік у листопаді на територію Польщі під час масованої російської атаки на Україну впала ракета. За попередніми даними розслідування, ракета була випущена українською ППО С300. Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета – не українська. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про російський слід у цьому інциденті.

США дотримуються точки зору польського попереднього аналізу стосовно того, що ракета була випущена ППО і не є умисним обстрілом території Польщі. Ні Варшава, ні Вашингтон не звинувачують Україну і наголошують, що відповідальність за трагедію несе Росія, яка спричинила ракетний терор, від якого українці повинні захищатися.

Досі про офіційні результати розслідування не повідомляли.