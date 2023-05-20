Через пожежу внаслідок потрапляння уламку іранського дрону у дах 9-поверхового житлового будинку у Києві пошкоджено чотири квартири.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах”, − йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

На місці події працювали 30 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі відбулася одинадцята повітряна атака окупантів на Київ. Сили ППО збили усі 18 іранських безпілотників “Shahed”, які противник випустив у напрямку столиці. Унаслідок падіння уламків дронів, зокрема, у Дніпровському районі сталося загоряння даху житлового будинку.