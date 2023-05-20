Через пожежу внаслідок потрапляння уламку іранського дрону у дах 9-поверхового житлового будинку у Києві пошкоджено чотири квартири.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
“В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах”, − йдеться у повідомленні.
На місці події працювали 30 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок немає.
Нагадаємо, цієї ночі відбулася одинадцята повітряна атака окупантів на Київ. Сили ППО збили усі 18 іранських безпілотників “Shahed”, які противник випустив у напрямку столиці. Унаслідок падіння уламків дронів, зокрема, у Дніпровському районі сталося загоряння даху житлового будинку.