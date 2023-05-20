Уряд Японії оголосив про нові санкції проти Росії

Вчора уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії, пише asia.nikkei.com.

Обмеження включають заморожування активів близько 100 осіб і організацій, які намагаються уникнути існуючих санкцій.

“Японія заборонить експорт близько 80 російським організаціям, пов'язаним з її армією”, − йдеться у повідомленні.

Підприємствам також заборонять надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.

Нагадаємо, вчора Адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до "чорного списку" за підтримку Росії. У переліку є 69 російських організацій і по одній із Вірменії та Киргизстану.

Канада запровадила санкції проти більш ніж 70 осіб, які підтримують військові дії Москви та причетні до порушення прав людини. Зокрема 30 осіб і вісім компаній внесено до списку у зв'язку з "переміщенням українських дітей до Росії".

Антиросійські обмеження вводить і Австралія, вони будуть спрямовані проти 21 організації та трьох фізичних осіб. У переліку − нафтова компанія "Роснефть", золотодобувна компанія ПАТ "Полюс", металургійна компанія ПАТ "Северсталь" та п'ять банків. Санкції також передбачають заборону на експорт техніки до Росії та регіонів України, які перебувають під тимчасовою окупацією РФ.