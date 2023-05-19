Головне за день. П’ятниця, 19 травня

Бої за Мар’їнку, 70 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, Зеленський в Саудівській Аравії, лідери G 7 у Хіросімі. Яким запам’ятається 450-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулося 70 бойових зіткнен українських бійців із окупантами на чотирьох напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Численні атаки наші захисники відбили в районі Мар'їнки.

Водночас РФ цієї доби завдала 6 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також чотирьох - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та шість станцій радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 травня – в нашій новині.

Вдень 19 травня на Сумщині під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії, за попередньою інформацією, від ворожої атаки безпілотників загинуло троє працівників "Сумиобленерго".

Обстріл зафіксували близько 11 год 45 хв. "Окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, уразили автомобіль ПАТ "Сумиобленерго", що рухався по польовій дорозі Юнаківської громади Сумського району. Водій та два електромонтери отримали поранення, несумісні з життям", - зазначили в пресслужбі обласної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до арабських лідерів заявив, що "тут серед вас" є люди, які "заплющують очі" на страждання України та закликав їх "дивитися чесно", передає CNN.

У конференц-залі перед виступом Президента України помітили президента Сирії Башара аль-Асада, який уперше за десятиліття відвідав саміт Ліги арабських держав. Сирія була однією з тих держав (поряд із Північною Кореєю), які визнали анексію Росією чотирьох областей України.

Зеленський звернувся до учасників саміту із закликом звернути увагу на те, "скільки страждань принесли багаторічні війни до Лівії, Сирії, Ємену" та "скільки життів забрали роки боротьби в Судані та Сомалі, в Іраку та Афганістані".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав. Також у Зеленського були заплановані зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та очільниками інших країн.

Подробиці – в новині.

Під час візиту до Саудівської Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту, розповів їм про ситуацію на фронті та протидію російській агресії.

Сторони обговорили реалізацію української формули миру та можливість долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та роботу Чорноморської зернової ініціативи.

До чого домовилися сторони – в нашій новині.

Лідери країн "Групи семи" відреагували на захоплення Росією Запорізької АЕС і наміри країни-агресора розмістити ядерну зброю в Білорусі. Про це йдеться в спільній заяві щодо ядерного роззброєння, яку опублікував Білий дім.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю у Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться у заяві G7.

Лідери "Великої сімки" підтвердили свою позицію щодо "неприпустимості загроз з боку Росії застосування ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування Росією ядерної зброї у контексті її агресії проти України".

Очільники країн "Групи семи" висловили занепокоєння через спробу РФ контролювати ядерні об'єкти України. На думку G7, це "створює серйозні ризики для ядерної безпеки та є повним ігноруванням права України відповідно до ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Ред.) на використання ядерної енергії в мирних цілях".

Також країни G7 закликали Росію, Іран, Китай та Північну Корею припинити ядерну ескалацію та перейти до нерозповсюдження ядерної зброї. Лідери вважають, що загальне скорочення глобальних ядерних арсеналів, досягнуте після закінчення "холодної війни", повинне продовжуватися і не повинно бути звернене назад.

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю, 19 травня, додала 71 компанію до "чорного списку" компаній за підтримку Росії. Також дії американської сторони розширюють сферу експортного контролю щодо Росії та Білорусії. У переліку - 69 російських організацій і по одній із Вірменії та Киргизстану.

Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти у Росії та Білорусі. Під удар потрапили авіаремонтні заводи та заводи з виробництва деталей, порохові, тракторні та автомобільні заводи, інженерні центри в Росії та ін.

Нові санкції покликані підірвати промислову основу Росії та її здатність підтримувати війну.

За інформацією Міністерства фінансів США, відомство застосувало санкції також щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб у більш ніж 20 країнах. Обмеження спрямовані проти тих, хто намагається обійти або ухилитися від санкцій та інших економічних заходів проти РФ, а також каналів, які Росія використовує для придбання найважливіших технологій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!