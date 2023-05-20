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На Херсонщині заборонили збирати залишки знищеної техніки

Заборона повʼязана із необхідністю документування наслідків агресії.

На Херсонщині заборонили збирати залишки знищеної техніки
Фото: Скріншот з відео

На Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо.

Про це йдеться у заяві пресслужби Херсонської ОВА.

Заборона повʼязана із необхідністю документування наслідків військової агресії та злочинів окупантів.

«Також нагадуємо, що збір залишків військової техніки — це небезпечно для мирних жителів. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Обмеження введене Херсонською ОВА спільно з ОУВ «Херсон» діятиме до скасування чи припинення воєнного стану та 30 днів після нього», — йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що у селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонщини 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, яку залишила російська армія. 

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