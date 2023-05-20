Рушійною силою у рішенні про надання Україні F-16 з арсеналу союзників став Блінкен, − Washington Post

Держсекретар зіграв аналогічну роль під час передачі ЗСУ танків "Абрамс'.

Державний секретар США Ентоні Блінкен був головною силою та найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів F-16 з арсеналу союзників.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на The Washington Post.

Анонімні співрозмовники розповіли американській газеті, що Блінкен зіграв аналогічну роль узимку, коли Німеччина не наважувалась відправити Києву свої танки.

У матеріалі WP йдеться, що саме держсекретар переконав Білий дім розпочати процес передачі американських танків “Абрамс”, незважаючи на опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.

Крім того, за словами джерел, згода Білого дому на передачу Києву винищувачів F-16 − результат тиску союзників по НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.

Президент США Джо Байден довго не погоджувався передавати Україні американські винищувачі. Крім того, через позицію Вашингтона європейські країни не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.

Водночас The Washington Post зазначає, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Україна. Потенційним постачальникам − насамперед країнам Північної Європи з F-16, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібен час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вчора заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких є винищувачі F-16. Також високопосадовець адміністрації Байдена розповів NBC, що США та інші країни-члени “Групи семи” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Раніше стало відомо, що міністри оборони країн-членів НАТО будуть обговорювати питання можливої передачі Україні винищувачів на зустрічі у червні.