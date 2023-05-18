Можливе постачання Україні винищувачів міністри оборони країн НАТО обговорять у червні, - Столтенберг

Крім постачання літаків важливим є і забезпечення їхнього функціонування, підкреслив генсек Альянсу.

Міністри оборони країн-членів НАТО будуть обговорювати питання можливої передачі Україні винищувачів на зустрічі у червні.

Про це в інтерв'ю Spiegel повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що постачання зброї Україні відбувалося в міру просування війни.

"Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки" – сказав генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що деякі країни Польща та Словаччина) вже надали Україні бойові літаки. Йдеться про МіГ-29 радянського зразка.

"Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в НАТО, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні", – сказав генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що окрім постачання винищувачів не менш важливим є і забезпечення їхнього функціонування. Мова йде про величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування техніки, додав генсек НАТО.

Нагадаємо, Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16. Про свою готовність зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів повідомила Великобританія. Щоправда, Сполучене Королівство не буде надсилати нашій державі свої винищувачі. Президент Франції Еммануель Макрон заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським, що навчання українських пілотів може розпочатися зараз. А ось CША не хочуть дозволяти навчання українців на F-16, повідомляло видання NYT.

Тим часом очільник Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29.