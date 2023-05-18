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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу військ РФ, який наказав захопити аеродром "Київ-Антонов-2"

Зловмисника звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу військ РФ, який наказав захопити аеродром "Київ-Антонов-2"
Фото: Офіс Генпрокурора України

Заступник командувача повітряно-десантних військ ЗС РФ, який віддав наказ на захоплення аеродрому "Київ-Антонов-2", отримав підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Зловмисника звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей, а також у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Як встановило слідство, окупант організував підготовку та віддав накази і розпорядження на захоплення наземних цілей та інших об’єктів на території України. Серед них - інфраструктура аеродрому "Київ-Антонов-2" АТП ДП "Антонов".

"Ці дії підозрюваного призвели до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. А також заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, 24 лютого окупанти взяли під контроль аеропорт "Антонов" у Гостомелі. У результаті боїв ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі російський десант і знищили чимало окупантів - Міністерство оборони повідомляло про щонайменше пів сотні ліквідованих загарбників.

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