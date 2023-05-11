​Російського військового, який під час окупації вбив жительку Ізюма, заочно судитимуть у Харкові

Загарбник почув українську мову від жінки, тоді вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура передала до суду справу російського військового, який вбив під час окупації жительку міста Ізюм.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний - заступник командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовослужбовець 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановили, що у травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Оскільки вона не реагувала на їхні "компліменти", загарбники вирішили вигадати історії про те, що її заберуть до Росії задля "кращого життя".

"Торік, 2 червня, жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області. Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваного судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Нагадаємо, судитимуть російського командира за розстріл жителі Ірпеня, які намагалися евакуюватися. Тоді в результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ятеро осіб, ще семеро, серед них - дитина, отримали поранення.

Крім того, українські прокурори повідомили про підозру заступнику начальника управління “Росгвардії” Ростовської області, полковнику поліції РФ в організації катівні під час окупації Херсона.