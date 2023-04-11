Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Російського командира судитимуть за розстріл мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися

В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення.

​Російського командира судитимуть за розстріл мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися
Ірпінь
Фото: Офіс генпрокурора

Російського військовослужбовця судитимуть за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії зс рф за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в м. Ірпіні по вул. Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, окупанти встановили контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися з міста.

Наступного дня, 6 березня, о 07:30 цивільні жителі спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ".

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Колона рухалася в напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Україні судитимуть російського військового, який брав участь у спеціальних рейдах в Ірпені Київської області та знущався над цивільними.

"Розслідуванням встановлено, що впродовж березня 2022 року старший стрілець розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з іншими військовослужбовцями РФ проводили спеціальні рейди у місті Ірпінь Бучанського району Київської області", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies