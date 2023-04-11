Російського військовослужбовця судитимуть за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії зс рф за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в м. Ірпіні по вул. Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.
Захопивши об’єкти, окупанти встановили контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися з міста.
Наступного дня, 6 березня, о 07:30 цивільні жителі спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ".
Колона рухалася в напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Україні судитимуть російського військового, який брав участь у спеціальних рейдах в Ірпені Київської області та знущався над цивільними.
"Розслідуванням встановлено, що впродовж березня 2022 року старший стрілець розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з іншими військовослужбовцями РФ проводили спеціальні рейди у місті Ірпінь Бучанського району Київської області", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.