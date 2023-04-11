В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення.

Російського військовослужбовця судитимуть за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії зс рф за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в м. Ірпіні по вул. Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, окупанти встановили контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися з міста.

Наступного дня, 6 березня, о 07:30 цивільні жителі спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ".

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Колона рухалася в напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Україні судитимуть російського військового, який брав участь у спеціальних рейдах в Ірпені Київської області та знущався над цивільними.

"Розслідуванням встановлено, що впродовж березня 2022 року старший стрілець розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з іншими військовослужбовцями РФ проводили спеціальні рейди у місті Ірпінь Бучанського району Київської області", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.