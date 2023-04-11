Реабілітація мистецтвом та допомога у відкритті бізнесу: як ГО підтримують ветеранів та їхні родини

Мета діяльності громадських організацій, про які ми розкажемо, одна - допомогти тим, хто стояв та продовжує стояти на захисті України з 2014 року. Ці ГО створили проєкти, де лікують поранених бійців фарбами та пензлями, навчають жінок та родичок загиблих захисників вести власну справу та допомагають ветеранам самореалізуватись.

“Ще вчора вони тримали зброю в руках, а вже сьогодні малюють пензлем”

Арттерапію для поранених бійців на Рівненщині започаткувала ветеранка Вікторія Шинкаренко разом із художницею Аліною Оборською. Повернувшись з фронту, Вікторія і сама пройшла нелегкий шлях реабілітації. Допомогло у цьому — мистецтво.

«У мене були проблеми зі сном, я не могла спати, тому ночами я почала малювати. Це мені реально допомогло і я подумала, що арттерапія може допомогти й іншим хлопцям і дівчатам в процесі реабілітації. І ось вже 5 років ми проводимо заняття для поранених бійців у Клеванському військовому шпиталі », — розповідає Вікторія.

«Через творчість про біль» – проєкт, де ветерани та ветеранки, захисники та захисниці, члени родин загиблих чи безвісти зниклих воїнів України можуть виразити власні почуття та біль через мистецтво.

Фото: з особистого архіву Аліни Оборської

У Клеванському шпиталі – проходять лікування «важкі» поранені, із надскладними нейротравмами, ті, хто втратив руки, ноги, ті, хто пересуваються у кріслі колісному.

Вікторія розповідає, що бійці, які внаслідок осколкових поранень чи від куль мали травми головного мозку та не могли говорити, на заняттях з арттерапії вимовляли перші слова: «Бувало таке, що людина через травму видавала якісь звуки, проте розмовляти не могла. І ось такі хлопці на арттерапії, стараються, малюють, проте у них щось не виходить і вони на цих емоціях промовляють перше слово… як правило, це лайка. Це може трохи смішно, але це неймовірний прогрес. У ці моменти усі плескають в долоні, усі здивовані та радіють, особливо сам автор, який навіть не очікував, що зможе вимовити. І далі людина потрохи починає ще слова вимовляти».

У 2022 році коштів у ГО «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини» на проведення занять з арттерапії для захисників та захисниць було обмаль і для того, аби ініціатива жила, потрібно було шукати шляхи фінансування.

«Про конкурсну програму проєктів #Варто+ГО від Українського ветеранського фонду Мінветеранів я дізналась з соцмереж. Одразу вирішили подавати заявку і дуже раділи, коли дізнались про перемогу, адже багато практичних питань тепер вирішились», – розповідає Вікторія Шинкаренко.

Команда продовжує практичні заняття в Клеванському шпиталі та показує, як ізотерапія лікує та дарує позитивні емоції і захисникам, і команді проєкту.

“Найголовніші чари — це атмосфера, яка панує на зустрічах у шпиталі. Мистецтво – це посередник при спілкуванні між військовими та нами, кураторами арттерапії, на простому, символічному, дружньому рівні. У таких невимушених обставинах хлопці наважуються на творчі експерименти. Милує те, що ще вчора вони тримали зброю в руках, а вже сьогодні малюють пензлем, вони й тут також виявляють свою наполегливість, сміливість та завзятість”, — каже художниця Аліна Оборська.

Фото: з особистого архіву Аліни Оборської

22 березня у Мадриді відкрилась виставка “Історія пораненої України” з роботами, українських захисників. Вони створювали їх під час реабілітації у Клеванському шпиталі. Усі виручені кошти з продажу картин хлопці передали своїм побратимам на закупівлю евакуаційних пікапів.

«Наші учасниці – це сильні та рішучі жінки. Хтось готовий повністю змінити свою долю, хтось – пообіцяв своїм чоловікам, що не буде опускати руки, а продовжуватиме працювати й бути прикладом та опорою для своїх дітей”.

Громадська організація “Соціальний вектор” давно підтримувала ветеранський бізнес. Але цьогоріч вони поставили собі за мету навчити жінок та родичок загиблих захисників вести власну справу.

«Багато хто з наших учасниць втратив рідних, був свідками жахів війни, деякі з них ще й ВПО одночасно. Втративши все, вони готові починати спочатку. Хтось готовий повністю змінити свою долю, хтось – пообіцяв своїм чоловікам, що не буде опускати руки, а продовжуватиме працювати й бути прикладом та опорою для своїх дітей. Наші українки, яких не зламати», – саме так розповідає про учасниць програма підтримки та розвитку ветеранського підприємництва для жінок «Від ідеї до власної справи» його очільниця Тетяна Жукова.

Тетяна — заступниця голови Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Соціальний вектор”. Ще з 2018 року організація проводила культурні заходи, виступи митців для дітей учасників бойових дій у зоні АТО/ООС. Зараз команда ГО змінила вектор своєї діяльності та вирішили допомагати жінкам: ветеранкам, комбатанкам та жінкам, які втратили на війні своїх рідних — захисників України. Вони розробили програму менторства для жінок. Учасниці проходитимуть декілька етапів. Почнуть із серії семінарів ненасильницького спілкування та базових тренінгів «Успішний стартап: перші кроки до власного бізнесу».

«Ми матимемо 3 групи учасниць по 25 жінок у кожній. На навчанні наші тренери будуть допомагати сформулювати ідею для бізнесу. Деякі учасниці вже мають свої ідеї і їм потрібно допомогти рухатись далі», — пояснює Тетяна Жукова.

Далі учасниці оберуть собі менторів з-поміж 70 зголошених експертів. Серед них — бізнес-тренерки, журналістки, кандидатки економічних наук, проджект-менеджерки, керівниці закладів, бухгалтерки та багато інших. Усі – професіоналки своєї справи.

«Жінки зможуть працювати одразу з декількома менторами. Кожна учасниця обирає собі експертів. На офлайн навчанні тренери допоможуть жінкам створити бізнес-план, розумітись на податках та особливостях ведення бізнесу у воєнний час і, маючи такий бази, учасниці розумітимуть, що потрібно від менторів, а ментори – як можуть допомогти. Ментори – це люди, які пройшли етапи становлення у бізнесі, у своїй кар’єрі. Вони знають на що потрібно звернути увагу і кваліфіковано допоможуть своїм менті», – розповідає Тетяна Жукова.

Фото: з особистого архіву організаторок проєкту

Після трьох місяців навчання і менторства для трьох груп команда проєкту презентує найкращі ідеї для представників ЗМІ, потенційних донорів, зацікавлених осіб та майбутніх партнерів.

Отримані від Українського ветеранського фонду Мінветеранів гроші ГО “Соціальний вектор” скерував на організацію навчання оплату тренерів, створення сайту з усією інформацією про проєкт та менторів та інше.

У проєкті «Від ідеї до власної справи» можуть брати участь не тільки ветеранки та комбатантки, які з різних причин не можуть повернутись на фронт.

«Є жінки, матері, сестри, доньки загиблих на війні українських захисників. Багато дівчат хочуть відкрити ГО та займатись соціальними послугами. У своїх анкетах вони пишуть: «Я хочу», «Я можу», «Я відчуваю», «Я розумію, що це потрібно», – каже Тетяна.

“Вудка замість риби”: на Вінниччині ветеранам допомагають розпочати власну справу

Не дати ветеранам зануритись у складні посттравматичні стани. Натомість допомогти самореалізуватись, знайти місце в суспільстві й самому заробляти кошти.

Так ГО з Вінниці “Подільська агенція регіонального розвитку” прагне допомагати ветеранам. Тому розпочала проєкт, назва якого говорить сама за себе:

“Мережа мужніх: центр розвитку соціального підприємництва для ветеранів”.

Про деталі проєкту нам розповів його керівник, ветеран – Святослав Ніколайчук.

Ветеран сам пройшов шлях адаптації до цивільного життя після бойових дій, тому доєднався до команди ГО “Подільська агенція розвитку”, аби тепер допомагати іншим: “Я спілкувався і спілкуюсь з багатьма ветеранами, своїми побратимами. Багато чого залежить від того наскільки людина була занурена в усі ці події, наскільки людина емоційна. Наприклад, щодо мене: коли ти рік в однострої – це вже зовсім інше життя. Ти адаптувався до нього і вийти з цього стану непросто, треба чимось зайнятись”.

Починаючи з лютого 2022 року проєктна діяльність ГО на 99% скерована на допомогу тим, хто постраждав від наслідків війни: це і переселенці, і релокований бізнес. Організація надає послуги з бізнес навчання, як етапу соціалізації для людей, які зазнали втрат від російського вторгнення.

«Під час одного з таких навчань виникла думка, що ветерани війни, захисники, які мають інвалідність наразі мають чи не найбільшу потребу в соціалізації та бізнес-навчанні. Тим, хто зараз воює — це не на часі. А ветеранам, які отримали травми та не можуть далі проходити службу, яким потрібно знайти місце у суспільстві, соціалізуватись — це актуально», — пояснює керівник проєкту.

Фото: з архіву ГО “Подільська агенція регіонального розвитку”

Команда ГО впевнена, що бізнес-навчання – дієвий спосіб допомоги українським захисникам та захисницям. Ба більше, у рамках проєкту у Вінниці планують створити реабілітаційний центр з широким переліком різноманітних послуг для ветеранів.

«Це і фізична реабілітація, зокрема для тих хто має фантомні болі, втрати кінцівок. Це і бізнес-навчання. Це – спілкування «рівний рівному». Це, якщо говорити метафорично – вудка замість риби. Бо риба – це державні пільги, виплати, а вудка – це можливість самореалізуватись, знайти собі місце у суспільстві після війни й самому заробляти кошти. Ми хочемо зробити максимум послуг в одному центрі, бо розуміємо, що після перемоги потенційних бенефіціарів буде багато і їм потрібна буде допомога», – говорить Святослав Ніколайчук.

Із втіленням ідеї у життя допомагає Український ветеранський фонд Мінветеранів. ГО перемогла у конкурсі #Варто+ГО – і отримала фінансування проєкту.

«Ми постійно шукаємо можливості. У нас виникла ідея допомогти ветеранам і хто, як не УВФ може допомогти у цьому. Ідея почала жити», – говорять в організації.

У ГО “Подільська агенція регіонального розвитку” переконані, що довгостроковим успіхом проєкту стане не тільки розвиток ветеранського підприємництва у майбутньому, але й сам процес навчання та готовність ветеранів до змін вже сьогодні.

Наразі Український ветеранський фонд Мінветеранів продовжує допомагати ветеранам розпочинати власні справи, а громадським організаціям — втілювати важливі проєкти. Цього року передбачено 9 конкурсних програм. Ветерани, родини загиблих захисників і захисниць, громадські обʼєднання зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.