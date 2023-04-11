Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
ГоловнаСуспільствоПодії

Митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України, - прокуратура

Свої “послуги” страж кордону оцінив у 3% від ввезеної суми, а саме в 3000 євро.

Митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України, - прокуратура
Фото: Одеська обласна прокуратура

Офіс Генпрокурора повідомив, що в Одеській області на кордоні з Молдовою український митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України. 

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури старшому державному інспектору одного з митних постів Одеської митниці повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Маяки - Удобне - Паланка”. Свої “послуги” він оцінив в 3% від ввезеної суми, що склало 3000 євро.

Співробітника митниці затримали після одержання другого траншу неправомірних коштів. Наразі затриманому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від займаної посади. 

Нагадаємо, у кінці березня СБУ заявила, що керівництво Житомирської митниці систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів. Служба безпеки України назвала організатором схеми начальницю Житомирської митниці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies