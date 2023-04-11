Свої “послуги” страж кордону оцінив у 3% від ввезеної суми, а саме в 3000 євро.

Офіс Генпрокурора повідомив, що в Одеській області на кордоні з Молдовою український митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури старшому державному інспектору одного з митних постів Одеської митниці повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Маяки - Удобне - Паланка”. Свої “послуги” він оцінив в 3% від ввезеної суми, що склало 3000 євро.

Співробітника митниці затримали після одержання другого траншу неправомірних коштів. Наразі затриманому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, у кінці березня СБУ заявила, що керівництво Житомирської митниці систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів. Служба безпеки України назвала організатором схеми начальницю Житомирської митниці.