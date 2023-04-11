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Унаслідок авіаційної атаки росіян зруйноване підприємство у Бериславі

Люди не постраждали.

Унаслідок авіаційної атаки росіян зруйноване підприємство у Бериславі
Фото: Херсонська ОВА

Ввечері 10 квітня окупанти атакували з авіації Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Вчора ввечері ворожа авіація вкрила вогнем місто. Поцілили в одне з промислових підприємств – будівля зазнала серйозних руйнувань”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок російської атаки пошкоджені чимало будинків мирних жителів, деякі з них зруйновані вщент. Постраждалих серед мирних жителів немає.

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляли з артилерії Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні.

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