Люди не постраждали.

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Ввечері 10 квітня окупанти атакували з авіації Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Вчора ввечері ворожа авіація вкрила вогнем місто. Поцілили в одне з промислових підприємств – будівля зазнала серйозних руйнувань”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок російської атаки пошкоджені чимало будинків мирних жителів, деякі з них зруйновані вщент. Постраждалих серед мирних жителів немає.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляли з артилерії Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні.