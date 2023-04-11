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Уночі росіяни обстріляли церкву у Херсоні: пошкоджені дах і стіни будівлі

Люди не постраждали.

Уночі росіяни обстріляли церкву у Херсоні: пошкоджені дах і стіни будівлі
Скріншот відео
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Уночі 11 квітня російські військові обстріляли з артилерії Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Напередодні світлого Свята Пасхи російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки окупантів люди не постраждали.

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Нагадаємо, у понеділок 10 квітня окупанти обстріляли лікарню, музей і адміністративну будівлю у Херсоні. Пораненння отримали двоє мирних жителів. 

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