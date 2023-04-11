Двоє мешканців деокупованого Вовчанська передавали ворогу інформацію про дислокацію українських військових.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів фсб під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади. Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції.

Також агресор розшукував інформація про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ. Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Телеграм із дотриманням заходів конспірації.

При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.

Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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