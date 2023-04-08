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На Ізюмщині “директор” школи отримав 2 роки тюрми за колабораціонізм

Зокрема, чоловік наказував підлеглим знищувати всю українську символіку.

На Ізюмщині “директор” школи отримав 2 роки тюрми за колабораціонізм
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Ізюмщині “директор” школи отримав 2 роки тюрми за колабораціонізм. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

“Прокурори у суді довели вину чоловіка, який став “директором” школи при окупантах та наказував підлеглим знищувати всю українську символіку”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років.

Прокурори в суді довели, що у смт Савинці Ізюмського району 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні 2022 року добровільно обійняв посаду директора школи. Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним.

Нагадаємо, нещодавно Мін'юст повідомив, що в Україні відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень щодо колабораціонізму. При цьому в міністерстві зауважили, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

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