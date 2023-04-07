В Україні відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень щодо колабораціонізму, - Мін'юст

Проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

За інформацією Офісу генерального прокурора, в Україні відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць в ефірі "Радіо Свобода".

Вона також наголосила, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

"У Кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, є таке правило, коли певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Це коли людина вчиняє щось під фізичним або психологічним примусом або діє в стані крайньої необхідності", - зазначила заступниця міністра юстиції.

Тому, за її словами, обов’язковим є етап перевірки та досудового розслідування правоохоронними органами, а також з’ясовування щодо кожної конкретної людини не лише самого факту формального порушення, а й умов, за яких воно було вчинене.

"На мою думку, головне – не розпалювати внутрішню ворожнечу, що стосується колабораціонізму, а пояснювати людям, що це таке і яким чином ми визначаємо, хто був колаборантом, а хто ні. Першим кроком на цьому шляху є діяльність правоохоронних органів, які вирішують, чи будуть підозри, чи не будуть", – додала Коломієць.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще дев'ятьох колаборантів, частина з них - депутати від ОПЗЖ.