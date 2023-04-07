В організації наголосили, що УПЦ МП є складовою частиною РПЦ і підпорядковується Патріарху Московському Кирилу.

Світовий Конґрес Українців виступив за звільнення святинь країни від УПЦ МП.

Про це йдеться на сайті Конґресу.

“Світовий Конґрес Українців (СКУ) підтримує нинішні зусилля Уряду України, спрямовані на те, щоб звільнити українські національні святині – Києво-Печерську та Почаївську лаври – від Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП). УПЦ МП є складовою частиною Російської Православної Церкви в Україні і підпорядковується Патріарху Московському Кирилу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що не можна допустити, щоб світова спільнота стала жертвою нової потужної хвилі російської дезінформації, яка стверджує, що українська влада нібито когось “переслідує” за їхню конфесійну приналежність або релігійні переконання.

“Від часу приходу путіна до влади, Москва перетворила релігію на зброю та використовувала Російську Православну Церкву для поширення дезінформації, ненависті і пропаганди – передусім токсичної ідеології так званого “Русского міра”, одним з чільних ідеологів якої був Патріарх Кирил”, – заявив Стефан Романів, перший віцепрезидент СКУ.

Також зазначається, що десятиліттями Москва використовувала УПЦ МП – невід’ємну частину Російської Православної Церкви – у якості одного зі своїх найбільш впливових важелів м’якої сили в Україні. Духовенство цієї церкви завжди було глибоко замішане у політиці, надаючи підтримку українським проросійським партіям, пропагуючи російську культуру та, водночас, зневагу до української культури, мови та самої державності.

Крім того, від часу початку російської війни проти України, чимало священиків УПЦ МП надавали підтримку російським військовим, виправдовували російське збройне вторгнення та допомагали загарбникам розбудовувати окупаційні органи влади на окупованих українських територіях.

“Ми підтримуємо слова Вселенського Патріарха Варфоломія, який завив, що Російська Православна Церква “поділяє відповідальність за злочин агресії проти України, а також інші злочини, які стали його наслідком, як, наприклад, шокуюче викрадення українських дітей”, – додав Романів.

Він зауважив, що Україна завжди була країною релігійної толерантності, де десятки релігійних конфесій співіснували у мирі та плідній співпраці. Утім, не може бути місця для компромісів, коли мова йде про закон, національну безпеку та гібридну агресію Москви.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО розповів, чи можлива остаточна заборона діяльності УПЦ МП в Україні.

"Інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати", - зауважив Данілов.