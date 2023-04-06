Секретар РНБО розповів, чи можлива остаточна заборона діяльності УПЦ МП в Україні

"Інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати", - зауважив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи можлива остаточна заборона УПЦ МП в Україні.

В інтерв'ю "Укрінформу" Данілов заявив, що є претензії до "установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб".

"Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати. Окрім того, у цій інституції було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти російської федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати", - сказав Секретар РНБОУ.

Данілов наголосив, що є законодавство України, тож якщо УПЦ МП є організацією, то має "відповідати нашим законам, мати відповідну реєстрацію". "Якщо нормативні-правові документи вашої організації не відповідають законам України, тут не треба ні рішень РНБО, ні указів Президента. Організація поза законом. Перереєструйтеся, якщо вас перереєструють, а потім здійснюйте свою діяльність", - сказав Секретар Ради нацбезпеки та оборони.

"Якщо ви маєте пряме відношення до Москви, до Гундяєва (глави Російської православної церкви), до тих людей, які закликають убивати наших громадян, ви з ними співпрацюєте… І якщо вони раніше заперечували цей факт, то зараз реакція московських попів і всієї тієї московської черноти свідчить про те, що УПЦ МП – представники Москви", - додав Данілов.

Нагадаємо, Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області.

СБУ повідомила про нову підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію Росії.