Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, - Генштаб

Протягом доби українським бійцям вдалося відбити більш ніж 20 атак загарбників.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби українські захисник відбили понад 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Тим часом рашисти завдали чотири ракетні та сім авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 6 квітня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. РФ і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. РФ і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне на Харківщині; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині;

ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині; на Лиманському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині; на Бахмутському окупанти продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи Сил оборони України відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області;

окупанти продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи Сил оборони України відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області; на Авдіївському та Мар’їнському противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області;

та противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському протягом доби рашисти наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області;

протягом доби рашисти наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Херсон.

У генштабі додали, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі. Через це місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені.

Так, в одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму відзначили наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня у цьому таборі на реабілітації перебуває близько ста військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти обстріляли з РСЗВ п'ятиповерховий будинок у центрі Оріхова. Також по місту завдали авіаудару, який пошкодив житловий сектор.

Напередодні внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини був поранений мирний житель.