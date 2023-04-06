Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранений мирний житель

Минулої доби російська армія завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області. Є поранений цивільний.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими обстрілами перебували мирні жителі та цивільна інфраструктура в Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані й інших. Унаслідок ударів російських військ по Куп'янську пошкоджень зазнало приватне домогосподарство, спалахнула пожежа.

У Кучерівці Куп'янського району ворожим вогнем поранений 65-річний цивільний. Постраждалого госпіталізували. У селі Довгеньке Куп’янського району російськими обстрілами пошкодженні дві приватні будівлі.

У Богуславці Ізюмського району внаслідок удару росіян із реактивних систем залпового вогню пошкоджень зазнали щонайменше чотири приватні будівлі.

В області тривають роботи з розмінування. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій за добу обстежили понад 7 гектарів території та знешкодили 190 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Харківщині рятувальник підірвався на невідомому вибуховому предметі.