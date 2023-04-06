«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранений мирний житель

Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранений мирний житель
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби російська армія завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області. Є поранений цивільний.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими обстрілами перебували мирні жителі та цивільна інфраструктура в Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані й інших. Унаслідок ударів російських військ по Куп'янську пошкоджень зазнало приватне домогосподарство, спалахнула пожежа.

У Кучерівці Куп'янського району ворожим вогнем поранений 65-річний цивільний. Постраждалого госпіталізували. У селі Довгеньке Куп’янського району російськими обстрілами пошкодженні дві приватні будівлі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У Богуславці Ізюмського району внаслідок удару росіян із реактивних систем залпового вогню пошкоджень зазнали щонайменше чотири приватні будівлі.

В області тривають роботи з розмінування. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій за добу обстежили понад 7 гектарів території та знешкодили 190 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Харківщині рятувальник підірвався на невідомому вибуховому предметі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також