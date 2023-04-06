Є особи, для яких мета – не забезпечити армію, а змусити військових підлаштуватися під бажання певного бізнесу, – Резніков

Міністерство оборони виставляє постачальникам харчування для армії чіткі вимоги. Головне завдання – забезпечити гарантоване якісне харчування наших воїнів.

Йдеться про сотні тисяч осіб, які змінюють місця дислокації і, за рішенням командування, швидко концентруються у визначених районах або переміщуються туди, де треба. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у коментарі LB.ua.

"Це реалії війни. Нам потрібен запас міцності, щоб гнучко реагувати на ці потреби. Інакше будуть зриви. Тому ми виставляємо постачальникам чіткі вимоги. На жаль, дехто не хоче цього розуміти. Є низка осіб, для яких мета – не забезпечити армію, а змусити військових під час активної фази бойових дій підлаштуватися під побажання певної групи бізнесу. Я не знаю, в чому причина, але тут очевидна проблема з пріоритетами. Ця бездумна активність вже наносить шкоду", – сказав він.

За словами міністра, ми були за крок від того, що армія лишилася би в квітні без харчування взагалі.

"Уряду довелося рятувати ситуацію і продовжувати діючі угоди, приймати з цього приводу окреме рішення. Ті ж особи фактично вимагають повернути у ЗСУ радянську систему харчування. Щоб не було ні якості, ні різноманіття. І знову – лише заради того, щоб певна група компаній могла комфортно заробляти. Міноборони вимагає гарантії постачання, якість і дотримання раціону. Все. Але ці вимоги чомусь називають «завищеними» чи «неадекватними». Міноборони готово купувати через Prozoro, публікувати ціни. Як тільки буде створено відповідний майданчик, ми це зробимо. Але я точно не дозволю зруйнувати систему безперебійної організації харчування наших захисників і захисниць, яка витримала навантаження воєнного часу. Якщо хтось не контролює свої політичні амбіції чи дав комусь обіцянки, які не може виконати – це не причина позбавляти армію продовольства, тим більше – у такий відповідальний момент", – наголосив він.

Починаючи з січня довкола міністерства оборони відбувалися скандали, зкорема й повʼязані з харчуванням. Журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Договір підписано із ТОВ "Актив компані".

Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень.

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

28 лютого Міноборони опублікувало додатки до договорів щодо вартості послуг з організації харчування ЗСУ, а також ціни на продукти в каталозі, які закуповують постачальники.