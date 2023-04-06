Вчора ЗСУ ліквідували на Куп’янському і Лиманському напрямках 28 окупантів

Був знищений танк Т-72 та вертоліт Ка-52.

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Минулої доби ворог активно діяв на Куп’янському і Лиманському напрямках – 399 разів обстріляв позиції Збройних сил.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, вчора на згаданих напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Оборонці ліквідували 28 окупантів, поранили 62-х.

“Був знищений танк Т-72, бойова машина десанту, міномет, самохідний тюльпан та гелікоптер Ка-52”, – розповів Череватий.

Він додав, що Ка-52 збили зенитники 10-ї бригади з зенітно-ракетного комплексу “Перун”. Екіпаж гелікоптера загинув.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення РФ ЗСУ по 6 квітня українські військові знищили близько 176 630 окупантів.