Українські військові взяли участь в навчальному курсі CIMIC від НАТО

Крім українських офіцерів, у навчаннях взяли участь офіцери CIMIC з Чехії, Іспанії, Німеччини, США та Польщі.

Військовослужбовці ЗСУ взяли участь в навчальному курсі для офіцерів тактичної та штабної ланки Центру передового досвіду цивільно-військового співробітництва (ЦВС) НАТО.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Міжнародний курс проводився на базі Центру підготовки до іноземних місій у Кельце в Польщі. Він є основним етапом підготовки до виконання завдань за напрямком ЦВС, як єдиної спільної функції військ країн-учасниць НАТО.

“Метою навчання була підготовка офіцерів цивільно-військового співробітництва до виконання завдань за призначенням, у рамках міжнародних миротворчих та військових операцій, а також обмін досвідом учасників з різних країн світу”, - розповіли в Генштабі.

Крім українських офіцерів, у навчаннях взяли участь офіцери CIMIC з Чехії, Іспанії, Німеччини, США та Польщі. Заняття проводили військові інструктори та представники міжнародних організацій, зокрема, з Греції, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Канади та США.

В свою чергу, українські військові ознайомили колег з поточною безпековою ситуацією в країні, основними викликами з відсічі російської агресії та досвідом підрозділів ЗСУ за напрямком цивільно-військового співробітництва.

Учасники курсу два тижні вдосконалювали свої навички у сфері цивільно-військового співробітництва: планування заходів цивільно-військового співробітництва, оцінки стану цивільного середовища, проведення перемовин, координації надання гуманітарної допомоги, а також налагодженні ефективної цивільно-військової взаємодії.

Нагадаємо, у Великій Британії військовослужбовці ЗСУ проходять інженерну підготовку з мінної безпеки. Навчання тривають під керівництвом інструкторів 1-ї Канадської механізованої бригадної групи Збройних сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.