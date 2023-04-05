Резніков: Країни НАТО будуть змагатися за постачання зброї Україні

Україна - єдина країна в світі, яка має бойовий досвід, як стримувати і перемагати росіян.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю NV.

«Після цієї війни ми точно будемо в безпекових структурах Європи, не залишимося наодинці», — запевнив Резніков.

За словами міністра, опанування українськими військовими різної сучасної зброї та вміння застосувати її в реальному бою — це «козир» України.

«Вміння застосувати цю зброю проти реального ворога НАТО — Російської Федерації, а РФ визнана таким ворогом стратегією НАТО в Мадриді на 10 наступних років — це наша ключова перевага, адже ми єдина країна в світі, яка має бойовий досвід, як стримувати і перемагати росіян», — наголосив він.

Також Резніков зазначив, що Україна досягає взаємосумісності зброї партнерів.

«Тому країни НАТО будуть зацікавлені наповнювати нас тими чи іншими системами, а ВПК країн НАТО буде конкурувати і змагатися, хто з них буде основним постачальником цієї зброї, її забезпечення, ремонту, обслуговування. Для платників податків цих країн має стати ключовим питання — чий саме бойовий танк буде основним, чий бойовий літак буде основним, чия бойова артилерія буде основною, чия снайперська гвинтівка, гранатомет, ППО будуть основними в використанні їх Україною для перемоги. Бо саме це визначить величезне виробництво майбутнього та, будемо чесними, прибутки», — переконаний міністр.

Раніше Резніков заявив, що він впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків буде ухвалене.