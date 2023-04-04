Резніков: Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків буде ухвалене

Дискусія з партнерами триває без пауз.

Україна продовжує йти до своєї мети щодо отримання західних літаків.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в Facebook.

Глава Міноборони зазначив, що винищувачі МіГ-29 з Польщі та Словаччини посилять оборону Україну.

"МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - пояснив Резніков.

Він підкреслив, що стратегічним для України залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка. Це допоможе забезпечити нашим пілотам переваги над ворогом.

"Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що у складі Повітряних Сил є 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив у Сенаті США, що Збройні сили України у майбутньому мають обов’язково отримати винищувачі F-16, однак зараз західним партнерам слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою.