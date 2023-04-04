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На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)

Це радянські винищувачі четвертого покоління.

На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

На озброєнні у Повітряних сил ЗСУ наразі є п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє телеканал "Київ".

"Це історичний крок – передача Україні таких видів озброєння (МІГ-29 від Польщі, – ред.). Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі", – сказав Ігнат.

За його словами, перший крок до передачі такого типу озброєння – це знак для інших країн.

"Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ", – наголосив речник.

Уточнено. Юрій Ігнат додав, що "у складі Повітряних Сил є 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 ДЕЩО посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання «контрнаступу», «перемоги» і т.д".

"Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння", – підкреслив речник Повітряних сил. 

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Раніше Ігнат казав, що чисельність російської авіації в 5-6 разів вища від української.

А очільник Пентагону Ллойд Остін заявив у Сенаті США, що Збройні сили України у майбутньому мають обов’язково отримати винищувачі F-16, однак зараз західним партнерам слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою.

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