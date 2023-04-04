Росія, схоже, розвиватиме і фінансуватиме інші ПВК, щоб замінити "групу Вагнера", – МО Британії

Москва вважає, що росіяни краще сприйматимуть високі втрати серед найманців, ніж серед регулярної армії

Російський найманець з "ПВК Вагнер" у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.

Росія, схоже, збирається фінансувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, аби замістити "групу Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні. Це відбувається на тлі гучного суперництва між російським міністерством оборони та так званою ПВК.

Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити "вагнерівців" на ПВК, над якою матиме більше контролю. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

"Однак жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розміру чи бойової потужності Вагнера", – йдеться у повідомленні.

МО припустило, що Росія, ймовірно, бачить подальшу користь ПВК в Україні, оскільки вони менше обмежені рівнем зарплат та неефективністю, які є в регулярній армії.

"Російське керівництво, ймовірно, вважає, що великі втрати серед ПВК сприймуть російське суспільство краще, ніж звичайні військові втрати", – додали в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a485dL48wL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 4, 2023

Нагадаємо, що "вагнерівців" Росія застосовує на багатьох ділянках фронту, зокрема в Бахмуті. За американською оцінкою, в Бахмуті від ПВК воює близько 6000 найманців. Протягом кількох місяців конфлікт між міністром оборони Сергієм Шойгу та власником "групи Вагнера" Євгеном Пригожиним поглиблювався, і в березні зʼявилася інформація, що присутність цієї ПВК в Україні може зменшитися, але натомість збільшитися в Африці.

Попри високу підготовку найманців, вони теж зазнають високих втрат у боях проти українців.