Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
На трасі Київ - Житомир сталася ДТП за участю автобуса та 9 легковиків
На трасі Київ - Житомир сталася ДТП за участю автобуса та 9 легковиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія, схоже, розвиватиме і фінансуватиме інші ПВК, щоб замінити "групу Вагнера", – МО Британії

Москва вважає, що росіяни краще сприйматимуть високі втрати серед найманців, ніж серед регулярної армії 

Росія, схоже, розвиватиме і фінансуватиме інші ПВК, щоб замінити "групу Вагнера", – МО Британії
Російський найманець з "ПВК Вагнер" у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.
Фото: змі РФ

Росія, схоже, збирається фінансувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, аби замістити "групу Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні. Це відбувається на тлі гучного суперництва між російським міністерством оборони та так званою ПВК.

Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити "вагнерівців" на ПВК, над якою матиме більше контролю. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. 

"Однак жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розміру чи бойової потужності Вагнера", – йдеться у повідомленні. 

МО припустило, що Росія, ймовірно, бачить подальшу користь ПВК в Україні, оскільки вони менше обмежені рівнем зарплат та неефективністю, які є в регулярній армії. 

"Російське керівництво, ймовірно, вважає, що великі втрати серед ПВК сприймуть російське суспільство краще, ніж звичайні військові втрати", – додали в повідомленні. 

Нагадаємо, що "вагнерівців" Росія застосовує на багатьох ділянках фронту, зокрема в Бахмуті. За американською оцінкою, в Бахмуті від ПВК воює близько 6000 найманців. Протягом кількох місяців конфлікт між міністром оборони Сергієм Шойгу та власником "групи Вагнера" Євгеном Пригожиним поглиблювався, і в березні зʼявилася інформація, що присутність цієї ПВК в Україні може зменшитися, але натомість збільшитися в Африці. 

Попри високу підготовку найманців, вони теж зазнають високих втрат у боях проти українців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також