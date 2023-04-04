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Росіяни вбили чотирьох цивільних на Донеччині, - ОВА

Ще троє людей дістали поранення.

Росіяни вбили чотирьох цивільних на Донеччині, - ОВА
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області російські загарбники за минулу добу вбили чотирьох мирних мешканців, ще трьох поранено.

Про це повідомив у Telegram керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 3 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох у Торецьку, одного в Авдіївці та одного у Торському. Ще три людини в області дістали поранення", - написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, що за 2 квітня росіяни вбили шістьох жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення.

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