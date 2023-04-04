Естонія закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП

Більшість членів Альянсу не змогли досягти порогу в 2%, встановленого в 2006 році.

Союзники України повинні збільшити свої щорічні витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу напередодні зустрічі з міністрами-колегами країн блоку НАТО, яка розпочнеться у Брюсселі у вівторок, пише Bloomberg.

У той час як уряд Естонії нещодавно погодив мінімальний рівень таких витрат на рівні 3%, більшість членів Альянсу не змогли досягти порогу в 2%, встановленого в 2006 році.

За пропозицією Естонії, чверть витрат також піде на придбання нових військових можливостей.

Цільові витрати стануть основною темою дебатів на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, виявляючи відмінності в регіональних пріоритетах між східноєвропейськими країнами, які межують з Росією, та їхніми союзниками, розташованими далі.

“Зрозуміло, що країни по-різному сприймають загрозу. Імовірно, це набагато більше філософська проблема для країн, які спостерігають за цим здалеку, або які не є країнами на передовій”, − сказав Рейнсалу, який збирається залишити посаду найближчими тижнями, коли до влади прийде нова правляча коаліція.

Три балтійські країни − Естонія, Латвія та Литва – часто висловлювали побоювання, що потенційно можуть стати наступними жертвами військової експансіонізму Володимира Путіна. На саміті у Вільнюсі країни шукатимуть у НАТО підтримку у питанні протиповітряної оборони, яка зараз вважається головною вразливістю.

Естонія та сусідня Латвія домовилися про спільне придбання систем ППО до 2025 року, а тим часом проситимуть союзників надавати підтримку на ротаційній основі.

Рейнсалу закликав НАТО скасувати угоду про співпрацю з Росією від 1997 року − це, за його словами, також підтримала Польща − і окреслити плани щодо членства України в НАТО після закінчення війни.

“Вільнюський саміт має дати чіткий політичний сигнал із формулюваннями, які є сильнішими, ніж абстрактне повторення політики відкритих дверей НАТО”, − сказав міністр.

Він додав, що багато політичних лідерів вагаються щодо членства України, оскільки це підірве вимоги Путіна щодо нейтрального Києва в будь-яких потенційних мирних переговорах з Москвою.

Рейнсалу, який здійснив дев'ять поїздок в Україну за останній рік, сказав, що Київ стикається з тиском з боку деяких західних столиць, щоб почати очікуваний великий контрнаступ.

Якщо час закінчиться, деякі союзники захочуть шукати політичний компроміс, який може передбачати територіальні вимоги та нейтралітет України, сказав він. Це не має підтримки серед українців, додав він.

Нагадаємо, комісія НАТО – Україна проведе своє засідання сьогодні, 4 квітня.