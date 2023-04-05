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РФ поширює дезінформацію, що “Захід нищує канонічне православ’я в Україні”

"Ситуація в Україні набула рис релігійної війни, в якій Захід і Київ не мають червоних ліній”.

РФ поширює дезінформацію, що “Захід нищує канонічне православ’я в Україні”

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін розповсюдив дезінформацію, що “Захід у боротьбі за новий світовий порядок знищує канонічне православ’я в Україні”.

“…ситуація в Україні набула рис релігійної війни, в якій Захід і Київ не мають червоних ліній”, − цитує його Центр протидії дезінфомрації при РНБО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков маніпулює, що відносини США і РФ зруйновані, а відповідальними за це є американці. 

“Я, напевно, опишу нинішній стан відносин (між Росією та США, - ред.) одним словом – словом “крах”. Відносини зруйновано, відповідальність за це лежить на США”, – заявив він.

Зовнішньополітичне відомство окупантів також поширює дезінформацію, що тимчасовому повіреному у справах Франції в РФ Дж. Дармадікарі висловлено протест у зв’язку з опублікованими Посольством заявами про “звірства, здійснені армією окупантів у Бучі та інших українських містах”.

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“Вказали французу на неприйнятність хибних звинувачень щодо військових РФ. … Нагадали йому про численні факти нестиковок у цьому далеко не єдиному пропагандистському інсценуванні київського режиму”, − кажуть російські дипломати.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповсюдив фейк, що “київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського”.

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