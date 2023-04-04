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Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

Одна людина отримала поранення.

Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 4 квітня росіяни обстріляли Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Внаслідок скидання 2 боєприпасів типу ВОГ з БпЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала 1 цивільна особа. Також було пошкоджено торгівельний заклад.

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Білопільську громаду росіяни обстрілювали з мінометів – 49 прильотів, та АГС – 58 пострілів.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано 15 прильотів. Обстрілом було пошкоджено два приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області.

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