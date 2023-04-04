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Залужний і Міллі обговорили посилення української ППО

Ситуація на фронті складна, але контрольована.

Залужний і Міллі обговорили посилення української ППО

У вівторок, 4 квітня, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив в Telegram.

"Провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована", – повідомив він.

Під час переговорів сторони приділили особливу увагу питанню постачання озброєння та боєприпасів.

"Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти", – додав Залужний.

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Нагадаємо, що Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. У новому пакеті – боєприпаси для Patriot, NASAMS і HIMARS, снаряди, гранатомети, вантажівки, ракети, цистерни, тощо.

Тим часом українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot.

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