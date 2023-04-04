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На Закарпатті піймали зловмисників, які перевозили ухилянтів у "швидкій"

Організатори схеми вмикали проблискові маячки, перетинали пости і доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце.

На Закарпатті піймали зловмисників, які перевозили ухилянтів у "швидкій"
Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

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Для перевезення втікачів житель Закарпаття разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги. 

Зловмисники вмикали проблискові маячки, перетинали пости і доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце. Тоді ті переходили кордон самостійно.

Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині викрили ухилянтів, котрі ховались у багажнику. А закарпатські прикордонники затримали мукачівця, який незаконно переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

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