Організатори схеми вмикали проблискові маячки, перетинали пости і доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце.

На Закарпатті затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

Для перевезення втікачів житель Закарпаття разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги.

Зловмисники вмикали проблискові маячки, перетинали пости і доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце. Тоді ті переходили кордон самостійно.

Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині викрили ухилянтів, котрі ховались у багажнику. А закарпатські прикордонники затримали мукачівця, який незаконно переправляв через кордон чоловіків призовного віку.