Міноборони України прокоментувало помилки у роботі військкоматів та спроби Росії їх дискредитувати

Ганна Маляр зауважила, що військкомати нині виконують "стратегічно важливу для оборони держави задачу", і в їхній роботі можуть траплятися помилки або правопорушення.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала помилки у роботі військкоматів (ТЦК СП) та спроби Росії їх дискредитувати ТЦК.

Як ідеться в її дописі у телеграмі, міністерство і до повномасштабного вторгнення щовесни та щоосені фіксувало інформаційні кампанії РФ щодо тем повістки і призову.

"Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, йдеться про суть. Або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували", - зазначила Маляр.

Тепер, за її словами, загарбники ускладнили свою технологію і додають "історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації".

"Мета очевидна. Дискредитувати і зірвати роботу ТЦК СП (колишні військкомати)", - пояснила заступниця глави Міноборони, додавши, що таким вином ворог хоче маніпулювати страхом українців отримати повстку і сформувати суспільний осуд роботи

Маляр зауважила, що військкомати нині виконують "стратегічно важливу для оборони держави задачу", і в їхній роботі можуть траплятися помилки або правопорушення.

"...Не варто робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки. Просто зверніться до самих ТЦК СП. Контакти на сайті Міноборони... Або на нашу гарячу лінію", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило у Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату на організації виїзду ухилянтів за кордон

Тим часом російські пропагандисти розповсюджують брехливу інформацію про те, що в одеських військкоматах начебто створили таємні в‘язниці для призовників.