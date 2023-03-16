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Росія розповсюджує фейк про таємні в‘язниці для призовників

Таким чином невідомий блогер намагався підняти рейтинги власного каналу.

Росія розповсюджує фейк про таємні в‘язниці для призовників

Російські пропагандисти розповсюджують брехливу інформацію про те, що в одеських військкоматах начебто створили таємні в‘язниці для призовників. 

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Російські Telegram-канали поширюють відео, посилаючись на невідомого блогера у TikTok, начебто в Малиновському ТЦК примусово утримують чоловіків, яких викрали посеред вулиці, поки вони не підпишуть згоду на мобілізацію. Це – фейк”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в Одеському обласному ТЦК, таким чином блогер намагався підняти рейтинги власного каналу. Для цього він обрав шлях розхитування теми нелюдських умов у ТЦК та невиправданого перебування там військовозобов’язаних.

Наголошується, що умови, в яких перебувають військовозобов’язані під час проходження медкомісії, відповідають статутним нормам. Це ж стосується і перебування під час очікування відправки у військові частини.

Крім того, перебування в такому пункті, як правило, не перевищує трьох діб. Воно обмежене часом формування команди на відповідну військову частину.

Раніше російські ЗМІ повідомили дезінформацію з посиланням на секретаря ради безпеки РФ Миколу Патрушева, що “ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні”.

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