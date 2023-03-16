Росія розповсюджує фейк про таємні в‘язниці для призовників

Російські пропагандисти розповсюджують брехливу інформацію про те, що в одеських військкоматах начебто створили таємні в‘язниці для призовників.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Російські Telegram-канали поширюють відео, посилаючись на невідомого блогера у TikTok, начебто в Малиновському ТЦК примусово утримують чоловіків, яких викрали посеред вулиці, поки вони не підпишуть згоду на мобілізацію. Це – фейк”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК, таким чином блогер намагався підняти рейтинги власного каналу. Для цього він обрав шлях розхитування теми нелюдських умов у ТЦК та невиправданого перебування там військовозобов’язаних.

Наголошується, що умови, в яких перебувають військовозобов’язані під час проходження медкомісії, відповідають статутним нормам. Це ж стосується і перебування під час очікування відправки у військові частини.

Крім того, перебування в такому пункті, як правило, не перевищує трьох діб. Воно обмежене часом формування команди на відповідну військову частину.

Раніше російські ЗМІ повідомили дезінформацію з посиланням на секретаря ради безпеки РФ Миколу Патрушева, що “ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні”.