Кількість кібератак російських хакерів на українських користувачів торік зросла на 250%, - Google

Хакери, яких спонсорує Росія, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже постійно атакували українських користувачів, повідомляє Bloomberg.

Про це свідчать дані звіту Google Alphabet Inc.

Група аналізу загроз Google напередодні Мюнхенської конференції з безпеки повідомила, що серед головних цілей кіберзловмисників були Міноборони, МЗС і Національне агентство з питань державної служби.

США та Великобританія раніше звинувачували Росію у кібератаці на супутникову мережу, яка призвела до відключення зв'язку в деяких частинах України ще до війни. Українські офіційні особи також заявили, що ворожа кіберактивність є одним із аспектів гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні.

За даними Google, хакери також стали приділяти більше уваги членам НАТО, зокрема, Польщі, Німеччині та країнам Балтії. Google очікує, що цього року Москва посилить атаки не лише на Україну, а й на її партнерів із Альянсу.

Згідно зі звітом, у країнах блоку минулого року кількість російських фішингових кампаній збільшилася на 300% порівняно з 2020 роком.

"Очевидно, що кіберпростір продовжуватиме відігравати невід'ємну роль у майбутніх збройних конфліктах, доповнюючи традиційні форми ведення війни", - йдеться у звіті дослідників Google.

Компанія також повідомляє, що атаки на кіберінфраструктуру України здійснює лише Росія. Є угруповання, яке відносять до китайських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повʼязані з Росією хакери у перші тижні повномасштабного вторгнення були дуже близькі до виведення з ладу десятка американських електричних та газових обʼєктів.

Також російські та іранські хакери полюють у соцмережах на відомих британців.