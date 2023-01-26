Російські та іранські хакери полюють у соцмережах на відомих британців

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії видав офіційне застереження про те, що російські та іранські хакери намагаються зламати листування та облікові записи відомих британців.

Про це пише BBC.

Згідно з наявною у NCSC інформацією, дві групи хакерів розгорнули шпигунське полювання насамперед на політиків, чиновників, журналістів, аналітиків та громадських діячів.

Кампанія почалася вже деякий час тому, але її масштаби поступово зростають, а тому було опубліковано офіційне застереження.

Хакери шпигують за потенційними жертвами в соцмережах, вони можуть підробити облікові записи і видати себе за реальний контакт жертви, використовуючи особисту пошту. Вони можуть надсилати фальшиві запрошення з вірусом на конференції та заходи або навіть на зустрічі у Zoom. Якщо на них клікнути, шкідливий код дозволить хакеру отримати доступ до облікових записів і, можливо, делікатної інформації. Зламаний обліковий запис викуористовують, аби вступити в контакт з новою жертвою.

Хакери здебільшого цікавляться тими, хто досліджує проблематику Ірану та Росії чи іншим чином пов'язаний із цими країнами.

NCSC не звинувачує прямо російську та іранську владу в причетності до цих спроб шпигунства, але два хакерські угруповання, про які йдеться, вважаються пов'язаними саме з цими державами.

Російське угруповання, відоме під назвами Cold River та Seaborgium, звинувачують, зокрема, у у зламі електронної пошти колишнього керівника британської розвідки MI6 Річарда Дірлава.

Cold River атакувало низку громадських організацій та аналітичних центрів у США, військові центри кількох східноєвропейських країн, військове підприємство в Україні та один із навчальних центрів НАТО.

Іранське хакерське угруповання, відоме під назвами TA453 і Charming Kitten, на думку незалежних експертів з кібербезпеки, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції. Його звинувачують у полюванні на американських політиків та об'єкти критично важливої інфраструктури.

Російські та іранські хакери “працюють” самостійно, але центр вирішив об'єднати попередження про них в одне, тому що вони застосовують схожі прийоми і полюють на схоже коло жертв.

Від кібератак у Великій Британії постраждали десятки людей, але наразі збитки від дій хакерів мінімальні.

Нагадаємо, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх кібератак Росії.