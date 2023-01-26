Держдеп США шукає кандидата на посаду спецпредставника в Білорусі

Державний департамент США "шукає відповідного кандидата, професійного кандидата" на посаду спеціального представника у Білорусі, повідомляє CNN.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті зазначила, що робота спецпредставника є складною, частково тому, що йому доведеться працювати у столиці Литви.

Як відомо, США більше не присутні у Білорусі після того, як американське посольство зупинило свою роботу в Мінську невдовзі після російського вторгнення в Україну.

Експосолка США Джулі Фішер залишила свою посаду торік у червні, режим Лукашенка заборонив їй працювати послом у Мінську.

"У нас є дуже хороший повірений, який виконує велику частину контактної роботи на місцях, але наш помічник держсекретаря по Європі та Євразії Карен Донфрід зустрічається з білорусами через регулярні проміжки часу, як і її заступник Робін Данніган, щоб перевірити, чи можуть бути там ще якісь можливості", - сказала Нуланд

За словами заступниці держсекретаря США, вона не може сказати, що Штати досягли успіху у відносинах із Білоруссю. Адже вони співпрацюють з білоруською опозицією, зокрема, Світланою Тихановською і є надії, що "в недалекому майбутньому нам буде з ким поговорити".

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року Державний департамент США віддав розпорядження про від'їзд членів родин американських дипломатів із посольства в Мінську у зв'язку з нарощуванням російських військ біля білорусько-українського кордону.

Нещодавно США ввели візові обмеження щодо 25 білорусів.