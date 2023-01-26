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Німецька батарея ЗРК Patriot прибула до Польщі

Очікується, що Patriot зміцнить протиповітряну оборону Польщі та допоможе захистити східний фланг НАТО.

Німецька батарея ЗРК Patriot прибула до Польщі
Фото: Bundeswehr

Німецька батарея ЗРК Patriot прибула на територію Польщі.

Про це повідомляє німецький Бундесвер у Twitter.

“Сьогодні до Польщі прибули головні сили Бундесверу для розгортання Оперативної групи протиракетної оборони”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зенітно-ракетний комплекс Patriot зміцнить протиповітряну оборону Польщі та допоможе захистити східний фланг НАТО. 

Нагадаємо, нещодавно уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до Польщі винищувачі F-35 для захисту неба над країною і посилення оборони на східних кордонах Північноатлантичного альянсу.

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