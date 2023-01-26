Німецька батарея ЗРК Patriot прибула до Польщі

Німецька батарея ЗРК Patriot прибула на територію Польщі.
Про це повідомляє німецький Бундесвер у Twitter.
“Сьогодні до Польщі прибули головні сили Бундесверу для розгортання Оперативної групи протиракетної оборони”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зенітно-ракетний комплекс Patriot зміцнить протиповітряну оборону Польщі та допоможе захистити східний фланг НАТО.
Heute sind die Hauptkräfte der #BundeswehrimEinsatz für die #eVA Air Missile and Defence Task Force in Polen angekommen. Das Flugabwehrraketensystem Patriot verstärkt die polnische Luftverteidigung und trägt zum Schutz der #NATO-Ostflanke bei. Mehr unter: https://t.co/LDYiSeoeAv pic.twitter.com/RRVPCLiFH5— Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) January 25, 2023
Нагадаємо, нещодавно уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до Польщі винищувачі F-35 для захисту неба над країною і посилення оборони на східних кордонах Північноатлантичного альянсу.