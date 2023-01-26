Німецька батарея ЗРК Patriot прибула до Польщі

Очікується, що Patriot зміцнить протиповітряну оборону Польщі та допоможе захистити східний фланг НАТО.

Німецька батарея ЗРК Patriot прибула на територію Польщі.

Про це повідомляє німецький Бундесвер у Twitter.

“Сьогодні до Польщі прибули головні сили Бундесверу для розгортання Оперативної групи протиракетної оборони”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зенітно-ракетний комплекс Patriot зміцнить протиповітряну оборону Польщі та допоможе захистити східний фланг НАТО.

Heute sind die Hauptkräfte der #BundeswehrimEinsatz für die #eVA Air Missile and Defence Task Force in Polen angekommen. Das Flugabwehrraketensystem Patriot verstärkt die polnische Luftverteidigung und trägt zum Schutz der #NATO-Ostflanke bei. Mehr unter: https://t.co/LDYiSeoeAv pic.twitter.com/RRVPCLiFH5 — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) January 25, 2023

Нагадаємо, нещодавно уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до Польщі винищувачі F-35 для захисту неба над країною і посилення оборони на східних кордонах Північноатлантичного альянсу.