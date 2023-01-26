На Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Вінничині і Одещині працює ППО

У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомляють у Telegram Київська ОВА, мер Вінниці і Збройні сили України.

“На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо”, – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив про роботу ППО у Вінниці і попросив мешканців міста залишатися у безпечних місцях.

Збройні сили України інформують про роботу ППО у Дніпропетровській, Одеській, Житомирській і Вінницькій областях.

Нагадаємо, голови ОВА повідомили про загрозу масованого ракетного удару. Ракети вже в повітряному просторі України. Слід перебувати в укриттях і зменшити навантаження на енергосистему.