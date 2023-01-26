Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.

На Донеччині в Іванівці під Краматорськом окупанти вчетверте з початку повномасштабної війни обстріляли лікарню. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Напередодні росіяни обстріляли психлікарню у Краматорську — вчетверте з повномасштабного вторгнення. Там перебувало зо два десятки людей. На щастя, ніхто не постраждав”, - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив про інші ворожі обстріли в області.

На Волноваському напрямку пошкоджено 17 будинків у Вугледарі, 8 у Богоявленці; постраждали Пречистівка і Новоукраїнка.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і Дачне зі Смерчів — пошкоджено двоповерхівку і гараж. В Авдіївці впродовж ночі були численні поодинокі обстріли та один масований артобстріл, на ранок — обстріли з артилерії, Градів та авіаракетами.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. У Парасковіївці поранено 4 людини, пошкоджено 6 будинків, у Васюківці 4 будинки, у Никифорівці — ще 1. Під обстріли потрапили околиці Часовоярської громади та Іванопілля Костянтинівської громади.

Також напередодні росіяни завдавали ударів по містах у відносному тилу: у Слов'янську пошкоджено 2 будинки, у Покровську — територію підприємства.

Нагадаємо, вранці 26 січня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Унаслідок ракетного обстрілу є влучання у кількох областях, зокрема у Вінницькій.