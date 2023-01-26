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Очікуємо близько 30 ракет, – Повітряні сили

Запуск здійснюється із літаків. 

Очікуємо близько 30 ракет, – Повітряні сили
Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська ракетна атака здійснюється із літаків Ту-96. Очікується понад 30 ракет, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

"Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО", – повідомив він.

Вибухи ППО лунали в Київській та Вінницькій областях, голова Львівської ОВА повідомив, що ракети рухаються до його області.

Нагадаємо, масована ракетна атака почалася після того, як вночі росіяни атакували українців ударними безпілотниками. 

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