Очікуємо близько 30 ракет, – Повітряні сили

Російська ракетна атака здійснюється із літаків Ту-96. Очікується понад 30 ракет, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО", – повідомив він.

Вибухи ППО лунали в Київській та Вінницькій областях, голова Львівської ОВА повідомив, що ракети рухаються до його області.

Нагадаємо, масована ракетна атака почалася після того, як вночі росіяни атакували українців ударними безпілотниками.