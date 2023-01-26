В Україні у четвер буде без опадів

Температура від 3° морозу до 2° тепла.

У четвер, 26 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічому центрі.

У більшості центральних та південних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму та на Закарпатті 0-5° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла; а у Києві – 0-2° морозу.

Нагадаємо, у січні в Україні зафіксували два епізоди аномального тепла, були нові температурні рекорди.