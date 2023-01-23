​У столиці третій день поспіль фіксують температурні рекорди

У Києві третій день поспіль фіксуються температурні рекорди.

Так, за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 20 січня в столиці вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 2,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 1952 року.

Зазначається, що кліматична норма перевищена на 12,1°С, що відповідає погоді початку квітня.

Максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1952 року на 4,1°С.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 4,6°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1952 році і дорівнювало 2,9°С.

Нагадаємо, 19 січня в Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд – уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3°С.